Полиция немецкой земли Саксония-Анхальт начала операцию по поиску крупного животного семейства кошачьих после видео очевидца, на котором видно что-то, похожее на пуму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Впервые животное заметили еще 13 июня в районе города Браунсбедра, а после этого местная чиновница увидела его возле искусственного озера Гайзельтальзее, популярного места для купания на юге Саксонии-Анхальт, и выложила онлайн.

A large feline has apparently been sighted near Lake Geiseltal in Braunsbedra, close to Leipzig and Halle an der Saale, Germany. Police are monitoring the area extensively, and the public has been warned to immediately contact emergency services at 112 if the animal is seen, to… pic.twitter.com/b31JlDgVsI