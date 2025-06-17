Полиция немецкой земли Саксония-Анхальт начала операцию по поиску крупного животного семейства кошачьих после видео очевидца, на котором видно что-то, похожее на пуму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Впервые животное заметили еще 13 июня в районе города Браунсбедра, а после этого местная чиновница увидела его возле искусственного озера Гайзельтальзее, популярного места для купания на юге Саксонии-Анхальт, и выложила онлайн.

A large feline has apparently been sighted near Lake Geiseltal in Braunsbedra, close to Leipzig and Halle an der Saale, Germany. Police are monitoring the area extensively, and the public has been warned to immediately contact emergency services at 112 if the animal is seen, to… pic.twitter.com/b31JlDgVsI – IEN🇪🇺 (@BreakingIEN) June 16, 2025

С понедельника полиция предупредила население, что неподалеку может находиться крупное животное семейства кошачьих – предположительно, пума, и что к ней ни в коем случае нельзя приближаться.

По информации местных властей, в последние дни вблизи озера Гайзельтальзее был найден разорванный теленок. Тело животного будет тщательно исследовано, чтобы установить, было ли оно убито хищным зверем.

Представительница местных властей Сабине Фаульстих заявила DPA, что "с 80-процентной уверенностью это пума".

Как именно животное могло оказаться на свободе, неизвестно. Поскольку в Германии пумы не водятся в дикой природе, она могла сбежать из зоопарка или цирка, но о подобных случаях в последние дни не сообщалось.

Другая версия – пуму удерживали в неволе незаконно, отметила Фаульстих.

Напомним, в 2023 году подобный инцидент вызвал тревогу в городе Кляйнмахнов близ Берлина, где более суток искали львицу, якобы сбежавшую на волю, как показало видео из соцсетей.

Экспертиза, однако, позже подтвердила, что это был дикий кабан.