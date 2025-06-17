Мерц набирает популярность на фоне внешнеполитической активности

Уровень поддержки канцлера Германии Фридриха Мерца демонстрирует рост через шесть недель после его вступления в должность.

Об этом свидетельствует опрос института Forsa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

43% респондентов довольны его деятельностью – это на 3 процентных пункта больше, чем неделю назад, и на 5 больше, чем в конце мая.

Недовольных – 49%, что на 1 пункт меньше, чем раньше.

Аналитики связывают повышение популярности с активностью Мерца в сфере внешней политики, в частности относительно войны в Украине, кризиса на Ближнем Востоке и его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Опрос также выявил существенные региональные различия: на западе Германии уровень поддержки и критики практически сравнялся (45% против 47%), тогда как на востоке страны недовольство доминирует (54% недовольных против 31% довольных).

Самую высокую поддержку действующий канцлер имеет среди сторонников блока ХДС/ХСС – целых 80% положительных оценок. Интересно, что большинство избирателей СДПГ (59%) также положительно оценивают деятельность Мерца.

Избиратели "Зеленых" больше склоняются к критике (55% недовольных против 41% довольных), а среди сторонников "Левых" и "АдГ" уровень недовольства особенно высок – 73% и 87% соответственно.

Опрос свидетельствует, что внешнеполитическая активность положительно влияет на рейтинги Мерца, однако политическая поляризация и региональные различия остаются существенными вызовами для нового канцлера.

Недавно стало известно, что партия Мерца ХДС вместе с сестринской партией ХСС нарастила поддержку, увеличив отрыв от ультраправой "Альтернативы для Германии".

Недавний визит канцлера к президенту США Дональду Трампу также был положительно воспринят общественностью.