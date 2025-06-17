Пентагон "перемістив" Гренландію з Європи під іншу зону відповідальності

США змінили структуру військової відповідальності за Гренландію: згідно з новим наказом президента, острів переходить з-під відповідальності Європейського командування США до Північного командування Збройних сил країни.

Про це йдеться в офіційній заяві головного речника Пентагону Шона Парнелла, повідомляє "Європейська правда".

Північне командування Збройних сил США, яке тепер буде опікуватись Гренландією, відповідає за безпеку Північної Америки.

Зміни до так званого Unified Command Plan (Плану єдиного командування) мають на меті посилити спроможності Сполучених Штатів щодо захисту власної території та зміцнити оборону західної півкулі. Крім того, такий крок сприятиме поглибленню співпраці з арктичними союзниками та партнерами, зазначив Парнелл.

Як нагадали в Пентагоні, Міністерство оборони зобов’язане переглядати План єдиного командування кожні два роки або за потреби – для того, щоб гарантувати ефективність бойових командувань та їхню відповідність сучасним стратегічним викликам.

Раніше видання Politico повідомляло, що цей символічний крок зможе тісніше прив'язати острівну територію до США на тлі заяв президента Дональда Трампа про бажання взяти Гренландію під контроль.

Очікується, що цей крок може допомогти США розширити протиракетний щит "Золотий купол", розмістивши в Гренландії більше радарів для покриття.

При цьому Данія і Фарерські острови залишаться у віданні Європейського командування, що створить символічний і оперативний розкол між цими територіями і Гренландією, автономною територією Данії.

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп наказав американським спецслужбам посилити збір розвідданих про арктичний острів.

Уряд Данії викликав посла США для висловлення протесту.