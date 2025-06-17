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Пентагон "переместил" Гренландию из Европы в другую зону ответственности

Новости — Вторник, 17 июня 2025, 19:25 — Кристина Бондарева

США изменили структуру военной ответственности за Гренландию: согласно новому приказу президента, остров переходит из-под ответственности Европейского командования США к Северному командованию Вооруженных сил страны.

Об этом говорится в официальном заявлении главного представителя Пентагона Шона Парнелла, сообщает "Европейская правда".

Северное командование Вооруженных сил США, которое теперь будет заниматься Гренландией, отвечает за безопасность Северной Америки.

Изменения в так называемый Unified Command Plan (План единого командования) имеют целью усилить способности Соединенных Штатов по защите собственной территории и укрепить оборону западного полушария. Кроме того, такой шаг будет способствовать углублению сотрудничества с арктическими союзниками и партнерами, отметил Парнелл.

Как напомнили в Пентагоне, Министерство обороны обязано пересматривать План единого командования каждые два года или по необходимости – для того, чтобы гарантировать эффективность боевых командований и их соответствие современным стратегическим вызовам.

Ранее издание Politico сообщало, что этот символический шаг сможет теснее привязать островную территорию к США на фоне заявлений президента Дональда Трампа о желании взять Гренландию под контроль.

Ожидается, что этот шаг может помочь США расширить противоракетный щит "Золотой купол", разместив в Гренландии больше радаров для покрытия.

При этом Дания и Фарерские острова останутся в ведении Европейского командования, что создаст символический и оперативный раскол между этими территориями и Гренландией, автономной территорией Дании.

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп приказал американским спецслужбам усилить сбор разведданных об арктическом острове.

Правительство Дании вызвало посла США для выражения протеста.

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Гренландия США Дания
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