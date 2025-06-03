ЗМІ: Пентагон придумав, як тісніше пов’язати Гренландію зі США

Пентагон планує включити Гренландію до зони відповідальності Північного командування Збройних сил США (NORTHCOM), виключивши острів з відання Європейського командування (EUCOM)

Про це стало відомо виданню Politico від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, цей символічний крок змогу тісніше прив'язати острівну територію до США на тлі заяв президента Дональда Трампа про бажання взяти Гренландію під контроль.

Перехід Гренландії до зони відповідальності Північного командування може відбутись вже цього тижня. Очікується, що цей крок може допомогти США розширити протиракетний щит "Золотий купол", розмістивши в Гренландії більше радарів для покриття.

Як розповіли джерела, згідно з планом, Гренландія перейде з-під юрисдикції Європейського командування у відання Північного командування, яке відповідає за безпеку Північної Америки.

При цьому Данія і Фарерські острови залишаться у віданні Європейського командування, що створить символічний і оперативний розкол між цими територіями і Гренландією.

Включення Гренландії до зони відповідальності NORTHCOM стане предметом пильної уваги в Данії та в усьому НАТО, де із занепокоєнням стежать за багатомісячними зазіханнями Трампа на острів.

"З точки зору географії цей крок має певний сенс. Однак із політичного погляду це явно стурбує Європу", – сказав неназваний посадовець.

Північне командування несе головну відповідальність за захист території США і виконує такі завдання, як охорона південного кордону, протиповітряна і протиракетна оборона, а також робота з Канадою і Мексикою з питань спільної безпеки.

Ще одне джерело розповіло, що данський уряд не був офіційно поінформований про майбутній перехід.

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що американський президент Дональд Трамп наказав американським спецслужбам посилити збір розвідданих про арктичний острів.

Уряд Данії викликав посла США для висловлення протесту.

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