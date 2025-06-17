Венс говорит, что Трамп может "принять дальнейшие меры" против Ирана

Вице-президент США Джей Ди Венс во вторник заявил, что президент Дональд Трамп может "принять дальнейшие меры", чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Венс написал в соцсети Х.

Венс отметил, что Дональд Трамп продемонстрировал "необычайную сдержанность", сосредоточив внимание американских вооруженных сил на защите американских войск и граждан.

В то же время, по его словам, Трамп может решить, что "необходимо принять дополнительные меры, чтобы положить конец обогащению урана Ираном". "Окончательное решение – за президентом", – подчеркнул Венс.

Несмотря на обеспокоенность части избирателей по поводу нового внешнеполитического конфликта, Венс, который ранее выступал за ограниченное международное участие США, подчеркнул доверие к Трампу.

"Люди имеют право беспокоиться из-за внешнего вмешательства после 25 лет бессмысленной внешней политики. Но я считаю, что президент заслужил определенное доверие в этих вопросах. Он заинтересован только в том, чтобы использовать американскую армию в интересах американского народа", – написал Венс.

Во вторник Трамп разразился угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.

Неизвестно, что именно побудило президента США резко усилить риторику в сторону Ирана. Но известно, что в связи с нынешним обострением на Ближнем Востоке он досрочно покинул саммит "Группы семи" в Канаде.