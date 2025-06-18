Глава МЗС відреагував на ухвалення Радою закону про множинне громадянство 

Голова МЗС України Андрій Сибіга привітав ухвалення Верховною Радою закону про множинне громадянство, назвавши це "давно назрілим і критично необхідним кроком" для збереження зв’язку між закордонними українцями та своєю державою.

Про це міністр написав у середу на своїй Facebook сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга наголосив, що питання множинного громадянства "стояло гостро дуже давно".

"А зараз, коли мільйони наших громадян перебувають за кордоном після повномасштабного вторгнення Росії, розумний підхід до множинного громадянства став просто-таки нагальним", – наголосив міністр.

За словами Сибіги, під час закордонних візитів він постійно чує запити на узаконення множинного громадянства від українських громад по всьому світу. Тому ухвалення відповідного закону він розцінює як потужний сигнал до "всесвітнього українства": "Ви свої! Держава вас вважає своїми, рідними. Вона вас не відштовхує".

Закон передбачає низку запобіжників, які враховують національні інтереси та безпекові ризики. Зокрема, множинне громадянство не дозволятиметься з Росією – країною-агресором – та державами, що не визнають суверенітет і територіальну цілісність України. Заборона також залишатиметься чинною для державних службовців і суддів.

Водночас набуття громадянства відбуватиметься за чітко визначеними процедурами з переліком дозволених країн. Сибіга підкреслив, що закон є "продуманим і якісним", а ризики – мінімізовані.

Він назвав ухвалення закону "стратегічним, вчасним і правильним рішенням для захисту національних інтересів України".

Верховна Рада у середу, 18 червня, в остаточному читанні ухвалила законопроєкт із серією змін у питаннях набуття і збереження громадянства України, який у тому числі закріплює можливість множинного громадянства.

Нагадаємо, ідея закону про множинне громадянство обговорювалася ще до повномасштабної війни та додатково актуалізувалася після 2022 року.