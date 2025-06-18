Глава МИД отреагировал на принятие Радой закона о множественном гражданстве

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал принятие Верховной Радой закона о множественном гражданстве, назвав это "давно назревшим и критически необходимым шагом" для сохранения связи между зарубежными украинцами и своим государством.

Об этом министр написал в среду на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что вопрос множественного гражданства "стоял остро очень давно".

"А сейчас, когда миллионы наших граждан находятся за границей после полномасштабного вторжения России, разумный подход к множественному гражданству стал просто-напросто насущным", – подчеркнул министр.

По словам Сибиги, во время зарубежных визитов он постоянно слышит запросы на узаконивание множественного гражданства от украинских общин по всему миру. Поэтому принятие соответствующего закона он расценивает как мощный сигнал "всемирному украинству": "Вы свои! Государство считает вас своими, родными. Оно вас не отталкивает".

Закон предусматривает ряд предохранителей, которые учитывают национальные интересы и риски безопасности. В частности, множественное гражданство не будет разрешено с Россией – страной-агрессором – и государствами, которые не признают суверенитет и территориальную целостность Украины. Запрет также останется в силе для государственных служащих и судей.

В то же время приобретение гражданства будет происходить по четко определенным процедурам с перечнем разрешенных стран. Сибига подчеркнул, что закон является "продуманным и качественным", а риски – минимизированы.

Он назвал принятие закона "стратегическим, своевременным и правильным решением для защиты национальных интересов Украины".

Верховная Рада в среду, 18 июня, в окончательном чтении приняла законопроект с серией изменений в вопросах приобретения и сохранения гражданства Украины, который, в том числе, закрепляет возможность множественного гражданства.

Напомним, идея закона о множественном гражданстве обсуждалась еще до полномасштабной войны и дополнительно актуализировалась после 2022 года.