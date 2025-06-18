США эвакуируют своих граждан из Израиля

Посол США в Израиле Майк Хакаби объявил в среду, что Соединенные Штаты организуют эвакуацию американских граждан из Израиля.

Об этом он сообщил в посте в X, пишет "Европейская правда".

Хакаби написал, что посольство "работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров" для граждан, желающих покинуть страну.

Американцы, желающие покинуть Израиль эвакуационным рейсом или круизным лайнером, должны зарегистрироваться через программу Smart Traveler Enrollment Program, добавил Хакаби.

США воздерживались от организации каких-либо рейсов из Израиля для американских граждан в то время, как Израиль и Иран обменивались ударами. Всего за девять часов до заявления Хакаби посольство США в Израиле написало в своем аккаунте в X, что "в настоящее время нет никаких объявлений о предоставлении помощи частным гражданам США в выезде".

В то же время посольство признало, что "Государственный департамент всегда планирует меры на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь частным гражданам США выехать из кризисных районов".

Это заявление появилось после нескольких дней сигналов от президента Дональда Трампа и Белого дома о том, что они рассматривают возможность вмешательства в текущие боевые действия между Израилем и Ираном, чтобы уничтожить иранские ядерные объекты под землей.

Израиль не имеет необходимых бомб и самолетов, чтобы уничтожить многие иранские ядерные объекты, которые Тегеран построил под землей.

В среду Трамп заявил, что все еще не решил, наносить ли удар. "Никто не знает, что я собираюсь делать", – сказал президент США журналистам в Белом доме.

Однако верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что США ждут серьезные последствия, если они вмешаются в конфликт.