Біля берегів Сицилії піднімуть із дна суперяхту, що затонула торік

Британська супер’яхта Bayesian, яка у серпні минулого року затонула біля узбережжя Сицилії, буде піднята з глибини 50 метрів цієї суботи.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Судно буде піднято з дна за допомогою потужної морської плавучої кранової баржі, якщо дозволить погода.

Перш ніж підіймати яхту, від неї відпиляли 72-метрову щоглу.

Підйом 56-метрового судна передбачає використання восьми сталевих стрічок, додатково до чотирьох раніше встановлених.

До цього рятувальники вже вилучили рятувальний пліт, меблі з палуби та підняли підозріле сміття з морського дна за допомогою дистанційного апарата.

Операція з підйому розпочалась у травні, проте була тимчасово призупинена після загибелі одного з водолазів. Новий план рятувальних дій було затверджено минулого тижня.

Суперяхта під британським прапором затонула в серпні, в результаті чого загинули британський технологічний магнат Майк Лінч, його дочка та ще п'ятеро осіб.

Італійська влада проводить окреме кримінальне розслідування обставин трагедії.