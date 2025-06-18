У берегов Сицилии поднимут со дна затонувшую в прошлом году суперяхту

Британская суперяхта Bayesian, которая в августе прошлого года затонула у побережья Сицилии, будет поднята с глубины 50 метров в эту субботу.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Судно будет поднято со дна с помощью мощной морской плавучей крановой баржи, если позволит погода.

Прежде чем поднимать яхту, от нее отпилили 72-метровую мачту.

Подъем 56-метрового судна предусматривает использование восьми стальных лент, дополнительно к четырем ранее установленным.

До этого спасатели уже изъяли спасательный плот, мебель с палубы и подняли подозрительный мусор с морского дна с помощью дистанционного аппарата.

Операция по подъему началась в мае, однако была временно приостановлена после гибели одного из водолазов. Новый план спасательных действий был утвержден на прошлой неделе.

Суперяхта под британским флагом затонула в августе, в результате чего погибли британский технологический магнат Майк Линч, его дочь и еще пять человек.

Итальянские власти проводят отдельное уголовное расследование обстоятельств трагедии.