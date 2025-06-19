В Эстонии работодателям хотят дать право проверять работников на опьянение

В Эстонии Инспекция по защите данных (AKI) направила в Министерство социальных дел предложение создать в законе правовую основу для проверки состояния опьянения работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В AKI обосновали законодательную инициативу тем, что сейчас проверка состояния опьянения на работе не урегулирована. В связи с этим у работодателей нет четких правовых оснований для таких проверок, а работа в состоянии опьянения в ряде случаев может создавать серьезные риски.

"Юридическая неясность ставит в сложное положение и работодателей, и работников. Хотя работодатель обязан отстранять от работы работника в состоянии опьянения, разумные возможности для проверки такого состояния отсутствуют", – отметила гендиректор AKI Пилле Лехис.

Лехис напомнила, что соответствующее положение уже хотели внести в Закон о гигиене и охране труда в 2022 году, однако в итоге парламент изъял его из законопроекта во втором чтении, сославшись на возможное чрезмерное ущемление прав работников.

По оценке AKI, для этого вопроса все же можно найти сбалансированное решение, которое будет защищать интересы всех сторон.

Между тем в Финляндии все чаще используют в трудовой жизни PEth-тесты, которые определяют количество фосфатидилетанола в крови и могут показать употребление алкоголя работником во внерабочее время, например, в отпуске, что в некоторых сферах приводит к санкциям со стороны работодателя.

Напомним, в Швеции с 1 июня вступили в силу революционные изменения в торговле алкогольными напитками – мелким производителям впервые разрешили продажу напрямую клиентам, не через контролируемую государством специальную сеть магазинов.

Финляндия, которая имеет одну из самых строгих политик в отношении алкоголя в Европейском Союзе, также ослабляет ограничения.