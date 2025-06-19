Єврокомісарка збирається на ЛГБТ-прайд у Будапешті

Єврокомісарка з питань рівності Аджа Лябіб збирається взяти участь ь у ЛГБТ-прайді в Будапешті наступного тижня, незважаючи на спроби угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана заборонити цей захід.

Про це повідомляє Politico, інформує "Європейська правда".

Представник Європейської комісії заявив, що Лябіб може взяти участь у марші в суботу, 28 червня, якщо його не заборонять.

Водночас у будь-якому випадку єврокомісарка зустрінеться з представниками громадянського суспільства та активістами в Будапешті напередодні, додав він.

Лябіб може приєднатися до понад 70 євродепутатів, які також збираються у Будапешт на ЛГБТ-прайд.

Також очікується присутність нідерландського державного секретаря з питань освіти та кількох мерів великих європейських столиць.

Попри заклики активістів та політиків до Комісії взяти участь у параді за будь-яких обставин, якщо захід все-таки буде заборонено, Лябіб не відвідає параду, заявив офіційний представник ЄК.

Як відомо, угорський парламент, в якому партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" має значну більшість, у березні ухвалив закон, який створює правову основу для заборони заходів ЛГБТ+ під приводом захисту дітей.

Пізніше також були внесені відповідні поправки в Основний закон Угорщини, на підставі яких поліція вже тричі блокувала проведення маршу проти гомофобії та трансфобії в Будапешті.

Але мер Будапешта Гергей Корачонь заявив, що місто проведе 28 червня прайд ЛГБТ+ у форматі муніципального заходу на підтримку свободи, аби обійти законодавчу заборону.

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