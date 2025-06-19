Еврокомиссар собирается на ЛГБТ-прайд в Будапеште

Еврокомиссар по вопросам равенства Аджа Лябиб собирается принять участие в ЛГБТ-прайде в Будапеште на следующей неделе, несмотря на попытки венгерского премьер-министра Виктора Орбана запретить это мероприятие.

Об этом сообщает Politico, информирует "Европейская правда".

Представитель Европейской комиссии заявил, что Лябиб может принять участие в марше в субботу, 28 июня, если его не запретят.

В то же время в любом случае еврокомиссар встретится с представителями гражданского общества и активистами в Будапеште накануне, добавил он.

Лябиб может присоединиться к более 70 евродепутатам, которые также собираются в Будапешт на ЛГБТ-прайд.

Также ожидается присутствие нидерландского государственного секретаря по вопросам образования и нескольких мэров крупных европейских столиц.

Несмотря на призывы активистов и политиков к Комиссии принять участие в параде при любых обстоятельствах, если мероприятие все-таки будет запрещено, Лябиб не посетит парад, заявил официальный представитель ЕК.

Как известно, венгерский парламент, в котором партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" имеет значительное большинство, в марте принял закон, который создает правовую основу для запрета мероприятий ЛГБТ+ под предлогом защиты детей.

Позже также были внесены соответствующие поправки в Основной закон Венгрии, на основании которых полиция уже трижды блокировала проведение марша против гомофобии и трансфобии в Будапеште.

Но мэр Будапешта Гергей Корачонь заявил, что город проведет 28 июня прайд ЛГБТ+ в формате муниципального мероприятия в поддержку свободы, чтобы обойти законодательный запрет.

Читайте также: Усталость от Венгрии. Как Орбан избежал санкций от ЕС и почему шансы на его наказание выросли.