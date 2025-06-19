Венгерская полиция запретила ЛГБТ-прайд в Будапеште, несмотря на сопротивление мэра

Венгерская полиция в четверг, 19 июня, заявила, что запрещает ЛГБТ-прайд в Будапеште, запланированный на 28 июня, несмотря на то, что мэр города заявил: это муниципальное мероприятие, которое не требует разрешений от властей.

Об этом со ссылкой на заявления полиции и мэра Будапешта Гергея Карачоня пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Парламент Венгрии в марте принял закон, создавший юридические основания для запрета ЛГБТ-прайда, ссылаясь на необходимость "защиты детей". Закон также позволяет полиции использовать камеры с распознаванием лиц для идентификации участников.

В то же время мэр Будапешта пытался обойти новое законодательство, объявив в понедельник, 16 июня, что марш Будапештского прайда является муниципальным мероприятием и поэтому "не требует разрешения от властей".

Однако полиция Будапешта заявила, что новый закон применяется и к мероприятию, организованному мэром, и запретила его.

Карачонь в ответ на это заявил, что запрет полиции "не имеет никакого значения", поскольку власти официально не были уведомлены о планах мероприятия.

"Муниципалитет Будапешта проведет празднование Свободы Прайда 28 июня – в день венгерской свободы – как муниципальное мероприятие. Точка", – подчеркнул мэр.

Ожидается, что в акции примут участие десятки тысяч человек.

18 июня стало известно, что десятки депутатов Европарламента, как ожидается, примут участие в ЛГБТ-прайде в Будапеште в конце июня.

В частности, в мероприятии планирует принять участие еврокомиссар по вопросам равенства Аджа Лябиб.

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