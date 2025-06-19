Наступний уряд Румунії, ймовірно, сформують всі чотири проєвропейські партії

Лідер румунських соціал-демократів Сорін Гріндяну заявив у четвер, що після кількох тижнів напружених переговорів новий уряд, ймовірно, сформують усі чотири проєвропейські партії країни.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

Гріндяну виступив із заявою після консультацій з новообраним президентом Нікушором Даном.

Дан переміг на минулих президентських виборах, попри жорстку конкуренцію з боку ультраправої опозиції, що набирає популярності.

Президент має обрати прем’єра, якому доведеться розв’язати одне з найскладніших завдань – скорочення найвищого бюджетного дефіциту в ЄС. До кінця червня новий уряд має ухвалити пакет фіскальних заходів, інакше Румунія ризикує втратити інвестиційний рейтинг.

Головним кандидатом на посаду прем’єра Дан назвав лідера Ліберальної партії Іліє Боложана. Його також підтримують правоцентристський Союз порятунку Румунії (USR) та партія угорської меншини UDMR.

Водночас соціал-демократи, без яких неможливо сформувати парламентську більшість, виступили проти підтримки представника іншої політичної сили на посаду прем’єра. Вони запропонували компромісний варіант – ротаційне прем’єрство до наступних парламентських виборів 2028 року.

"Виходячи з того, що ми обговорили – економічні заходи та політичні домовленості – ситуація розвивається у правильному та конструктивному напрямку", – заявив Гріндяну, додавши, що ймовірність формування коаліції всіма чотирма партіями становить 80–90%.

Єврокомісія, рейтингові агентства та аналітики вказують, що Румунія не зможе скоротити бюджетний дефіцит до допустимого рівня у 3% ВВП протягом семи років, як це передбачено угодами з ЄС, без підвищення податків. Проте Дан і партнери з потенційної коаліції поки що не готові до непопулярних кроків, віддаючи перевагу скороченню державних видатків.

Як відомо, після першого туру президентських виборів в Румунії тодішній прем’єр Марчел Чолаку подав у відставку. Відтоді обов’язки прем’єра виконує міністр внутрішніх справ Каталін Предою.

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