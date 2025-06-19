Лидер румынских социал-демократов Сорин Гриндяну заявил в четверг, что после нескольких недель напряженных переговоров новое правительство, вероятно, сформируют все четыре проевропейские партии страны.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Гриндяну выступил с заявлением после консультаций с новоизбранным президентом Никушором Даном.

Дан победил на прошлых президентских выборах, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны ультраправой оппозиции, набирающей популярность.

Президент должен избрать премьера, которому придется решить одну из самых сложных задач – сокращение самого высокого бюджетного дефицита в ЕС. До конца июня новое правительство должно принять пакет фискальных мер, иначе Румыния рискует потерять инвестиционный рейтинг.

Главным кандидатом на пост премьера Дан назвал лидера Либеральной партии Илие Боложана. Его также поддерживают правоцентристский Союз спасения Румынии (USR) и партия венгерского меньшинства UDMR.

В то же время социал-демократы, без которых невозможно сформировать парламентское большинство, выступили против поддержки представителя другой политической силы на должность премьера. Они предложили компромиссный вариант – ротационное премьерство до следующих парламентских выборов 2028 года.

"Исходя из того, что мы обсудили – экономические меры и политические договоренности – ситуация развивается в правильном и конструктивном направлении", – заявил Гриндяну, добавив, что вероятность формирования коалиции всеми четырьмя партиями составляет 80-90%.

Еврокомиссия, рейтинговые агентства и аналитики указывают, что Румыния не сможет сократить бюджетный дефицит до допустимого уровня в 3% ВВП в течение семи лет, как это предусмотрено соглашениями с ЕС, без повышения налогов. Однако Дан и партнеры по потенциальной коалиции пока не готовы к непопулярным шагам, отдавая предпочтение сокращению государственных расходов.

Следующее правительство Румынии, вероятно, сформируют все четыре проевропейские партии

Лидер румынских социал-демократов Сорин Гриндяну заявил в четверг, что после нескольких недель напряженных переговоров новое правительство, вероятно, сформируют все четыре проевропейские партии страны.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Гриндяну выступил с заявлением после консультаций с новоизбранным президентом Никушором Даном.

Дан победил на прошлых президентских выборах, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны ультраправой оппозиции, набирающей популярность.

Президент должен избрать премьера, которому придется решить одну из самых сложных задач – сокращение самого высокого бюджетного дефицита в ЕС. До конца июня новое правительство должно принять пакет фискальных мер, иначе Румыния рискует потерять инвестиционный рейтинг.

Главным кандидатом на пост премьера Дан назвал лидера Либеральной партии Илие Боложана. Его также поддерживают правоцентристский Союз спасения Румынии (USR) и партия венгерского меньшинства UDMR.

В то же время социал-демократы, без которых невозможно сформировать парламентское большинство, выступили против поддержки представителя другой политической силы на должность премьера. Они предложили компромиссный вариант – ротационное премьерство до следующих парламентских выборов 2028 года.

"Исходя из того, что мы обсудили – экономические меры и политические договоренности – ситуация развивается в правильном и конструктивном направлении", – заявил Гриндяну, добавив, что вероятность формирования коалиции всеми четырьмя партиями составляет 80-90%.

Еврокомиссия, рейтинговые агентства и аналитики указывают, что Румыния не сможет сократить бюджетный дефицит до допустимого уровня в 3% ВВП в течение семи лет, как это предусмотрено соглашениями с ЕС, без повышения налогов. Однако Дан и партнеры по потенциальной коалиции пока не готовы к непопулярным шагам, отдавая предпочтение сокращению государственных расходов.

Как известно, после первого тура президентских выборов в Румынии тогдашний премьер Марчел Чолаку подал в отставку. С тех пор обязанности премьера исполняет министр внутренних дел Каталин Предою.

Читайте также о новом президенте Румынии, победившем на решающих для страны выборах: Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан.