Глава Минобороны Нидерландов назвал новый приоритет после передачи истребителей F-16 Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что после завершения передачи всех 24 истребителей F-16 Украине новым приоритетом военной поддержки стали дроны.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Министр обороны Нидерландов отметил, что приоритеты военной помощи Украине менялись со временем: сначала это были шлемы и ракеты Stinger, позже – системы Patriot и их элементы, а затем приоритетом стали истребители F-16.

"Мы передали все 24 истребителя, но также продолжаем поставлять боеприпасы, запчасти, проводить обучение", – сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, сейчас основное внимание сосредоточено на поставке беспилотников: "Сейчас нашим новым приоритетом являются дроны, в основном более сложные. То есть не простые FPV-дроны, а более усовершенствованные".

Министр также отметил, что Нидерланды продолжают поставлять Украине средства противовоздушной обороны, бронетехнику, различные типы боеприпасов, топливо и другое необходимое оборудование.

"В целом мы оказываем помощь на сумму около 3-3,5 миллиарда евро ежегодно. И мы сказали, что сохраним такой уровень поддержки в 2026 году. Поэтому мы уже пообещали эти деньги", – уточнил он.

В связи с усиленными потребностями Украины в условиях войны, Нидерланды уже использовали 2 миллиарда из нынешних 3,5 миллиарда евро, то есть ускорили темпы оказания помощи.

"Сейчас нашими приоритетами являются беспилотники. Это противовоздушная оборона, это все, что связано с F-16, а также с морской безопасностью", – подытожил министр.

Министерство обороны Нидерландов 26 мая подтвердило отправку последней партии из 24 истребителей F-16, которые предназначались для Украины.

Первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года.