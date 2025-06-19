Прем’єр Британії закликає США не відмовлятися від дипломатії з Іраном

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав президента США Дональда Трампа залишити відкритими можливості для перемовин щодо ядерної програми Ірану.

Заяву Стармера наводить агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Така заява стала найчіткішим сигналом занепокоєння британського лідера щодо можливої американської військової операції проти Тегерана.

Під час короткої заяви для ЗМІ в четвер Стармер вкотре наголосив на необхідності деескалації напруженості на Близькому Сході. Це відбулося на тлі повідомлень про те, що офіційний Вашингтон розглядає можливість ударів по іранських ядерних об'єктах.

"Ядерне питання потрібно вирішувати, але краще робити це шляхом переговорів, а не конфлікту. Саме тому нашою чіткою метою є деескалація ситуації", – сказав прем'єр журналістам.

"Відбулося кілька раундів обговорень зі США. На мою думку, саме це – шлях до розв'язання проблеми", – додав він.

Як повідомляють британські ЗМІ, у середу Стармер провів екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході, аби сформулювати офіційну позицію Лондона.

Ще до того, як Ізраїль розпочав операцію проти іранської ядерної програми, глава уряду Британії посилював тиск на Тель-Авів через воєнні дії в секторі Гази, водночас закликаючи адміністрацію Трампа до діалогу з Тегераном.

Відомо, що у п’ятницю в Женеві відбудуться переговори щодо ядерної програми Ірану за участі дипломатів провідних європейських держав – Франції, Німеччини та Великої Британії – та глави дипломатії ЄС.