Глава МЗС Ірану підтвердив переговори з європейськими дипломатами в Женеві

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у четвер, що вирушить до Женеви для участі в переговорах щодо ядерної програми своєї країни з колегами з провідних європейських держав – Франції, Німеччини та Великої Британії – і з главою дипломатії ЄС.

Цю інформацію він надав іранському агентству Irna, повідомляє "Європейська правда".

Таким чином Аракчі підтвердив повідомлення медіа, які стверджували, що європейські міністри і топдипломатка ЄС Кая Каллас у п’ятницю, 20 червня, проведуть у Женеві переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Мета переговорів, які, за словами джерела агентства Reuters, пройдуть у координації зі США, – переконати іранську сторону дати тверді гарантії, що вона буде використовувати свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.

Нагадаємо, у середу президент США Дональд Трамп розповів, що іранські переговорники запропонували, щоб вони приїхали на перемовини до Білого дому на тлі ізраїльської кампанії бомбардувань.

Водночас в Ірані ці твердження очільника Білого дому спростували.