У Данії діти отруїлись знайденими на вулиці цукерками з канабісом

У данській провінції Північна Зеландія кількох дітей довелось ушпиталити після того, як вони зʼїли знайдені біля смітника желейні цукерки з, імовірно, канабісом.

Про це поліція повідомила порталу Ekstra Bladet, пише "Європейська правда".

За даними правоохоронців, шестеро дітей віком від 6 до 12 років у середу увечері знайшли біля сміттєвих контейнерів спортивну сумку, в якій був пакет із желейними ведмедиками.

Деякі з дітей з'їли цукерки, які, як виявилося, містили тетрагідроканабінол – психоактивну речовину, яка міститься в каннабісі.

На місце події викликали кілька карет швидкої допомоги, декількох дітей доставили до лікарні для обстеження.

У поліції Північної Зеландії відмовились уточнювати, скільки саме дітей постраждали і який у них зараз стан.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом злочину проти життя і здоров'я, але наразі нікого не затримали.

Нагадаємо, в Нідерландах у травні двом дітям і кільком дорослим стало погано після вживання популярних желейних цукерок Haribo.

Спершу підозрювалось, що в цукерки потрапив канабіс, але детальніша експертиза цього не підтвердила.