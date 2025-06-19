В Дании дети отравились найденными на улице конфетами с каннабисом

В датской провинции Северная Зеландия нескольких детей пришлось госпитализировать после того, как они съели найденные возле мусорного бака желейные конфеты с, вероятно, каннабисом.

Об этом полиция сообщила порталу Ekstra Bladet, пишет "Европейская правда".

По данным правоохранителей, шестеро детей в возрасте от 6 до 12 лет в среду вечером нашли возле мусорных контейнеров спортивную сумку, в которой был пакет с желейными мишками.

Некоторые из детей съели конфеты, которые, как оказалось, содержали тетрагидроканнабинол – психоактивное вещество, содержащееся в каннабисе.

На место происшествия вызвали несколько карет скорой помощи, нескольких детей доставили в больницу для обследования.

В полиции Северной Зеландии отказались уточнять, сколько именно детей пострадали и в каком состоянии они находятся.

Правоохранители начали расследование по факту преступления против жизни и здоровья, но пока никого не задержали.

Напомним, в Нидерландах в мае двум детям и нескольким взрослым стало плохо после употребления популярных желейных конфет Haribo.

Сначала подозревали, что в конфеты попал каннабис, но более подробная экспертиза этого не подтвердила.