ЗМІ: Туск готує телевізійне звернення після виборів президента Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск увечері в понеділок, 2 червня, виступить зі спеціальним телевізійним зверненням після виборів президента, на яких переміг підтримуваний опозицією кандидат Кароль Навроцький.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Телезвернення Туска заплановане на 21:00 за Києвом.

Як зазначає портал, зазвичай активний на X Дональд Туск досі ніяк не відреагував на оголошені результати.

Польський прем’єр також не виступав у неділю ввечері після оголошення результатів голосування.

Тим часом деякі журналісти повідомляють, що після оголошення результатів Туск швидко залишив штаб кандидата в президенти Рафала Тшасковського.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

ЗМІ повідомляли, що Туск винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри до уряду.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.