СМИ: Туск готовит телевизионное обращение после выборов президента Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск вечером в понедельник, 2 июня, выступит со специальным телевизионным обращением после выборов президента, на которых победил поддерживаемый оппозицией кандидат Кароль Навроцкий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Телеобращение Туска запланировано на 21:00 по Киеву.

Как отмечает портал, обычно активный на X Дональд Туск до сих пор никак не отреагировал на объявленные результаты.

Польский премьер также не выступал в воскресенье вечером после объявления результатов голосования.

Между тем некоторые журналисты сообщают, что после объявления результатов Туск быстро покинул штаб кандидата в президенты Рафала Тшасковского.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

СМИ сообщали, что Туск вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия правительству.

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