В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и РФ

В турецком Стамбуле начались переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых должны быть представлены предложения о перемирии и завершении войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, информирует "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, переговоры проходят в присутствии турецкой стороны.

В частности, в зале, где проходят переговоры, присутствует министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Также сообщалось, что на встрече будет присутствовать глава Национальной разведывательной службы Турции (МИТ) Ибрагим Калын.

Напомним, 1 июня президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".

Как и в предыдущей делегации, возглавляет ее министр обороны Рустем Умеров, и из нового списка исключили Алексея Маловацкого, начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В делегацию были добавлены Андрей Фомин, Евгений Острянский и Юрий Ковбаса.

Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.