В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и РФ
В турецком Стамбуле начались переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых должны быть представлены предложения о перемирии и завершении войны.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, информирует "Европейская правда".
Как отметили в ведомстве, переговоры проходят в присутствии турецкой стороны.
В частности, в зале, где проходят переговоры, присутствует министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Также сообщалось, что на встрече будет присутствовать глава Национальной разведывательной службы Турции (МИТ) Ибрагим Калын.
Напомним, 1 июня президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".
Как и в предыдущей делегации, возглавляет ее министр обороны Рустем Умеров, и из нового списка исключили Алексея Маловацкого, начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В делегацию были добавлены Андрей Фомин, Евгений Острянский и Юрий Ковбаса.
Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.