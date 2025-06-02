Мерц обсудит с Трампом "справедливое прекращение огня" в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц будет настаивать на достижении "справедливого прекращения огня" в Украине во время общения с президентом США в Вашингтоне на этой неделе.

Об этом заявил в понедельник представитель немецкого правительства, его цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц проведет первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг, 5 июня.

"Цели правительства четкие, и канцлер сделает все, что в его силах, чтобы лоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня, в том числе с угрозой (России. – Ред.) санкциями", – сказал представитель правительства журналистам в Берлине.

Спикер отметил, что Мерц знает о стремлении американского сенатора Линдси Грэма усилить санкции против России, но не будет вмешиваться во внутренние процедуры США.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что США и ЕС введут против России новые санкции, если встреча с российской делегацией в Стамбуле в понедельник не принесет результатов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утром в понедельник, 2 июня, встретилась в Брюсселе с сенатором Линдси Грэмом и обсудила будущие санкции Евросоюза и Соединенных Штатов против России.