Президент Чехии не поддерживает отставку правительства после скандала с биткоинами

Чешский президент Петр Павел считает, что отставка правительства после скандала, связанного с продажей биткоинов сомнительного происхождения, не пошла бы на пользу государству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Во время общения с журналистами на саммите "Бухарестской девятки" в Вильнюсе в понедельник Павел выразил сомнение в целесообразности отставки правительства в нынешнее время.

"Я не знаю, имеет ли смысл за четыре месяца до выборов принимать такие радикальные меры, которые дестабилизируют всю внутриполитическую ситуацию", – пояснил он.

Президент Чехии призвал расследовать ситуацию с биткоинами, но подчеркнул, что если "из-за этого, именно перед выборами, в ситуации, в которой мы находимся, должно уйти все правительство, то я думаю, что это не пойдет на пользу стране".

Напомним, скандал в Министерстве юстиции Чехии вспыхнул в связи с продажей почти за миллиард чешских крон биткоинов, которые, как выяснилось, ведомство получило от осужденного за торговлю наркотиками Томаша Иржиковского.

После этого министр юстиции Чехии Павел Блажек подал заявление об отставке, хотя и не признал вины в ситуации – подчеркивая, что суды не доказали криминального происхождения криптовалюты.

Чешская оппозиция, которой пророчат победу на выборах в парламент осенью 2025 года, требует досрочной отставки всего правительства.