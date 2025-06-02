СМИ: Россия не изменила ультимативных требований к Украине на переговорах в Стамбуле

Так называемый "меморандум" с предложениями о прекращении огня и завершении войны, который Россия передала Украине, так же содержит ультимативные требования с признанием российской оккупации территорий.

Об этом издание Axios узнало от украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

По словам источника Axios, позиция России, изложенная в "меморандуме", остается "привычной" и содержит, в частности, требования о выводе войск Украины с территорий, на которые претендует Россия.

Российская делегация также предложила до 10 июля вернуть незаконно вывезенных 10 украинских детей – небольшую долю из перечня, который передала Украина на переговорах.

По словам двух источников Axios, глава российской делегации Владимир Мединский назвал "пропагандой" заявления о похищении Россией десятков тысяч украинских детей и призвал не "бросаться безумными цифрами".

"Никакого похищения нет. Российские солдаты не похищают. Они лишь спасли их, потому что их жизнь была в опасности. Не устраивайте шоу для европейских сочувствующих тетушек, которые сами не имеют детей", – цитирует Мединского Axios.

Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.

По итогам встречи стороны смогли достичь договоренности об очередных обменах отдельных категорий военных.

А в российской делегации заявили, что предлагают Киеву временное прекращение огня на отдельных участках фронта.