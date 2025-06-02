Вучич снова пожаловался на "попытку госпереворота" в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич снова заявил, что страна ранее столкнулась с "хорошо организованной попыткой государственного переворота", в которой были задействованы "все государственные институты".

Его слова цитирует балканская служба "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

По словам Вучича, так называемая попытка госпереворота охватила различные учреждения – "от начальных и средних школ, через университеты и попытки в сфере здравоохранения, до всех электростанций, от которых зависит жизнь в Сербии".

"Ужасные данные станут известны только тогда, когда вы увидите, кто там „раскачивал" и кто с кем договаривался", – предупредил он, добавив, что протесты происходили за счет внешнего финансирования и поддержки.

Сербский президент также заявил, что студенты, участвовавшие в антиправительственных протестах, совершили "чрезвычайно большие ошибки".

Студенты в Сербии блокируют работу государственных факультетов уже более шести месяцев, требуя, прежде всего, уголовной и политической ответственности за гибель 16 человек на железнодорожном вокзале в Новом Саде.

В начале мая студенты, участвующие в блокаде, добавили к своим требованиям призыв к властям назначить досрочные парламентские выборы. Однако представители правительства отклоняют это требование.

Ранее Вучич заявил, что напишет книгу о борьбе с "цветными революциями".

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