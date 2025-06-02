Выборы президента Польши: Туск попросит о вотуме доверия своему правительству

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству, реагируя на поражение провластного кандидата в президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Туск вечером в понедельник выступил со специальным обращением, в котором прокомментировал результаты второго тура президентских выборов, неблагоприятные для партии "Гражданская платформа", которую он возглавляет.

Выдвинутый "Платформой" Рафал Тшасковский проиграл борьбу за президентство примерно 370 тысячами голосов.

В обращении Туск пообещал, что правительство "в соответствии с Конституцией и собственной совестью" будет сотрудничать с новым президентом "везде, где это необходимо и возможно".

Он отметил, что план действий правительства Польши при новом президенте "будет требовать единства и мужества от всей коалиции", и "первым испытанием будет вотум доверия, о котором я обращусь к Сейму в ближайшее время".

В случае провала вотума доверия правительству Туска он должен подать в отставку, после чего в стране формируется новое правительство или объявляются досрочные парламентские выборы.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.