Укр Рус Eng

Выборы президента Польши: Туск попросит о вотуме доверия своему правительству

Новости — Понедельник, 2 июня 2025, 21:28 — Олег Павлюк

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству, реагируя на поражение провластного кандидата в президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Туск вечером в понедельник выступил со специальным обращением, в котором прокомментировал результаты второго тура президентских выборов, неблагоприятные для партии "Гражданская платформа", которую он возглавляет.

Выдвинутый "Платформой" Рафал Тшасковский проиграл борьбу за президентство примерно 370 тысячами голосов.

Навроцкий впервые прокомментировал победу на выборах президента Польши

В обращении Туск пообещал, что правительство "в соответствии с Конституцией и собственной совестью" будет сотрудничать с новым президентом "везде, где это необходимо и возможно".

Он отметил, что план действий правительства Польши при новом президенте "будет требовать единства и мужества от всей коалиции", и "первым испытанием будет вотум доверия, о котором я обращусь к Сейму в ближайшее время".

В случае провала вотума доверия правительству Туска он должен подать в отставку, после чего в стране формируется новое правительство или объявляются досрочные парламентские выборы.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Туск
Реклама: