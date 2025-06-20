Ряд стран ЕС хотят закрыть Шенген для российских военных и после войны

Министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши, которые встретились в Таллинне в четверг, в совместном заявлении подтвердили планы блокирования въезда в Шенгенскую зону гражданам России, участвовавшим в агрессии против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Во встрече на высоком уровне также приняли участие Магнус Бруннер, комиссар Европейской комиссии по вопросам внутренних дел и миграции, и представитель пограничного агентства ЕС Frontex.

"Есть сотни тысяч российских граждан, которые воевали против независимого европейского государства, и мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне – мы не будем выдавать им вид на жительство, мы не будем выдавать им визы, потому что вся эта группа, которая убивала и разрушала там, представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас", – заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Запрет на въезд в Шенгенскую зону для лиц, причастных к агрессии, должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий, настаивают министры.

Как сообщалось, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский убежден, что ЕС должен ввести ограничения для российских дипломатов по примеру Чехии и Польши.

В прошлом году Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Решение Венгрии вызвало резонанс и критику со стороны многих государств ЕС, в то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто заверил, что оно не представляет риска для Шенгенской зоны.