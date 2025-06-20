Рада ЄС закликає захищати психічне здоров’я дітей у цифрову епоху

Рада Європейського Союзу закликає країни-члени ЄС та Європейську комісію активніше захищати психічне здоров’я дітей та підлітків, зокрема шляхом безпечного та здорового використання цифрових технологій.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у схвалених у п’ятницю висновках Ради.

Рада підкреслює важливість створення здоровішого, безпечнішого та відповідного вікові цифрового середовища.

У документі запропоновано низку конкретних заходів, зокрема – тісну співпрацю з ключовими стейкхолдерами, включно з цифровою індустрією, політиками, місцевою владою, молодіжними працівниками, освітянами та членами родин.

Також Рада пропонує підвищити обізнаність батьків, опікунів та педагогів щодо ризиків цифрового середовища і переваг відтермінованого або поступового знайомства дітей із цифровими інструментами.

Рада закликає проводити кампанії з медіа– та цифрової грамотності серед дітей і підлітків для розвитку стійкості до кібербулінгу, дезінформації та інших загроз.

Рада наголошує на необхідності покращеного дизайну цифрових продуктів для підвищення безпеки та захисту приватності, аби уникнути маніпуляцій і загроз для психічного здоров’я.

У Раді ЄС підкреслюють, що цифрові технології можуть не лише становити загрозу, а й принести користь – забезпечити доступ до інформації, груп підтримки, дистанційних терапевтичних послуг, індивідуалізованого навчання та можливостей для розвитку цифрових навичок. Вони також сприяють формуванню соціальних зв’язків, що особливо важливо для підлітків.

Психічне здоров’я дітей та підлітків стало одним із пріоритетів польського головування в Раді ЄС. Цій темі було присвячено неформальну зустріч міністрів охорони здоров’я 24–25 березня 2025 року та конференцію високого рівня 7–8 квітня 2025 року.

"У світі, де цифровий ландшафт постійно змінюється, захист психічного здоров’я наших дітей – це не вибір, а обов’язок", – заявила міністерка охорони здоров’я Польщі Ізабела Лещина.

Як повідомлялося, влада Норвегії пропонує обмежити використання соціальних мереж дітям до 15 років.

Крім того, Франція хоче на рівні ЄС встановити мінімальний вік доступу до соцмереж.