Совет ЕС призывает защищать психическое здоровье детей в цифровую эпоху

Совет Европейского Союза призывает страны-члены ЕС и Европейскую комиссию более активно защищать психическое здоровье детей и подростков, в частности путем безопасного и здорового использования цифровых технологий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в одобренных в пятницу выводах Совета.

Совет подчеркивает важность создания более здоровой, безопасной и соответствующей возрасту цифровой среды.

В документе предложен ряд конкретных мер, в частности – тесное сотрудничество с ключевыми стейкхолдерами, включая цифровую индустрию, политиков, местные власти, молодежных работников, педагогов и членов семей.

Также Совет предлагает повысить осведомленность родителей, опекунов и педагогов о рисках цифровой среды и преимуществах отсроченного или постепенного знакомства детей с цифровыми инструментами.

Совет призывает проводить кампании по медиа– и цифровой грамотности среди детей и подростков для развития устойчивости к кибербуллингу, дезинформации и другим угрозам.

Совет подчеркивает необходимость улучшенного дизайна цифровых продуктов для повышения безопасности и защиты конфиденциальности, чтобы избежать манипуляций и угроз для психического здоровья.

В Совете ЕС подчеркивают, что цифровые технологии могут не только представлять угрозу, но и приносить пользу – обеспечить доступ к информации, группам поддержки, дистанционным терапевтическим услугам, индивидуализированному обучению и возможностям для развития цифровых навыков. Они также способствуют формированию социальных связей, что особенно важно для подростков.

Психическое здоровье детей и подростков стало одним из приоритетов польского председательства в Совете ЕС. Этой теме была посвящена неформальная встреча министров здравоохранения 24–25 марта 2025 года и конференция высокого уровня 7–8 апреля 2025 года.

"В мире, где цифровой ландшафт постоянно меняется, защита психического здоровья наших детей – это не выбор, а обязанность", – заявила министр здравоохранения Польши Изабелла Лещинна.

Как сообщалось, власти Норвегии предлагают ограничить использование социальных сетей детям до 15 лет.

Кроме того, Франция хочет на уровне ЕС установить минимальный возраст доступа к соцсетям.