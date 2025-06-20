Мерц та Ердоган поспілкувалися перед зустріччю міністрів ЄС з Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поспілкувався з турецьким лідером Реджепом Ердоганом перед зустріччю європейських міністрів з Іраном.

Про це повідомило Tagesschau, передає "Європейська правда".

Незадовго до зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС з іранським колегою в Женеві, яка відбудеться 20 червня, канцлер Німеччини провів телефонну розмову з президентом Туреччини.

Речник німецького уряду розповів, що лідери країн "обмінялися інформацією щодо своїх посередницьких зусиль і пообіцяли дуже тісно координувати свої дії та інформувати один одного надалі".

Також він зазначив, що Мерц та Ердоган погодилися: Ірану не можна дозволити отримати ядерну зброю, і важливо уникнути ескалації конфлікту.

Також сторони погодилися, що необхідне якнайшвидше припинення вогню в Газі.

Напередодні ЗМІ писали, що 20 червня міністри закордонних справ Великої Британії, Франції і Німеччини і топдипломатка ЄС Кая Каллас проведуть переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Мета переговорів, які проходять у координації з США, – переконати іранську сторону дати тверді гарантії, що вона буде використовувати свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.

А 18 червня президент США Дональд Трамп розповів, що іранські переговорники запропонували, щоб вони приїхали на перемовини до Білого дому на тлі ізраїльської кампанії бомбардувань.

Водночас в Ірані ці твердження очільника Білого дому спростували.