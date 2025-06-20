Мерц и Эрдоган пообщались перед встречей министров ЕС с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообщался с турецким лидером Реджепом Эрдоганом перед встречей европейских министров с Ираном.

Об этом сообщило Tagesschau, передает "Европейская правда".

Незадолго до встречи министров иностранных дел стран ЕС с иранским коллегой в Женеве, которая состоится 20 июня, канцлер Германии провел телефонный разговор с президентом Турции.

Представитель немецкого правительства рассказал, что лидеры стран "обменялись информацией о своих посреднических усилиях и пообещали очень тесно координировать свои действия и информировать друг друга в дальнейшем".

Также он отметил, что Мерц и Эрдоган согласились: Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие, и важно избежать эскалации конфликта.

Также стороны согласились, что необходимо скорейшее прекращение огня в Газе.

Накануне СМИ писали, что 20 июня министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии и топ-дипломат ЕС Кая Каллас проведут переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Цель переговоров, которые проходят в координации с США, – убедить иранскую сторону дать твердые гарантии, что она будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях.

А 18 июня президент США Дональд Трамп рассказал, что иранские переговорщики предложили, чтобы они приехали на переговоры в Белый дом на фоне израильской кампании бомбардировок.

В то же время в Иране эти заявления главы Белого дома опровергли.