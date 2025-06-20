Бельгія запровадить прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією

Бельгія планує запровадити прикордонний контроль для осіб, які в'їжджають до країни, з метою боротьби з нелегальною міграцією.

Про це передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Речниця міністерки з питань міграції Аннелен Ван Боссейт заявила, що Бельгія запровадить прикордонний контроль для осіб, які в'їжджають до країни, з метою боротьби з нелегальною міграцією – обмеження почнуть діяти цього літа.

"Час для перевірок на в’їзді. Бельгія не повинна бути магнітом для тих, кого зупинили в інших країнах. Наш сигнал чіткий: Бельгія більше не буде терпіти нелегальну міграцію та "шопінг за притулком", – наголосила вона.

Як передає агентство, в уряді заявили, що контроль здійснюватиметься вибірково – на основних автомагістралях, на автобусному сполученні, на окремих залізничних маршрутах, а також на внутрішньошенгенських авіарейсах із країн із високим міграційним тиском, таких як Греція та Італія.

Прем'єр-міністр країни Барт Де Вевер заявив, що обмеження міграції – ключовий пріоритет його правоцентристського уряду.

А представник бельгійського Міграційного управління зазначив, що наразі складно надати точні дані про нелегальну міграцію без систематичних перевірок на кордоні.

Уряд Польщі наприкінці березня прийняв постанову про тимчасове обмеження права на звернення за міжнародним захистом.

У квітні стало відомо, що Литва розробляє пакет міграційного законодавства, який дозволить владі закрити кордон для шукачів притулку.

А у травні новий міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт розпорядився затримувати всіх мігрантів на кордоні за незаконний вʼїзд і посилити прикордонні патрулі поліції.