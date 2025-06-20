Бельгия введет пограничный контроль для борьбы с нелегальной миграцией

Бельгия планирует ввести пограничный контроль для лиц, въезжающих в страну, с целью борьбы с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь министра по вопросам миграции Аннелен Ван Боссейт заявила, что Бельгия введет пограничный контроль для лиц, въезжающих в страну, с целью борьбы с нелегальной миграцией – ограничения начнут действовать этим летом.

"Время для проверок на въезде. Бельгия не должна быть магнитом для тех, кого остановили в других странах. Наш сигнал четкий: Бельгия больше не будет терпеть нелегальную миграцию и "шопинг за убежищем", – подчеркнула она.

Как передает агентство, в правительстве заявили, что контроль будет осуществляться выборочно – на основных автомагистралях, на автобусном сообщении, на отдельных железнодорожных маршрутах, а также на внутришенгенских авиарейсах из стран с высоким миграционным давлением, таких как Греция и Италия.

Премьер-министр страны Барт Де Вевер заявил, что ограничение миграции – ключевой приоритет его правоцентристского правительства.

А представитель бельгийского Миграционного управления отметил, что пока сложно предоставить точные данные о нелегальной миграции без систематических проверок на границе.

Правительство Польши в конце марта приняло постановление о временном ограничении права на обращение за международной защитой.

В апреле стало известно, что Литва разрабатывает пакет миграционного законодательства, который позволит властям закрыть границу для искателей убежища.

А в мае новый министр внутренних дел Германии Александр Добриндт распорядился задерживать всех мигрантов на границе за незаконный въезд и усилить пограничные патрули полиции.