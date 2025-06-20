Берлін прокоментував заяву Путіна щодо переговорів з Мерцом

У Берліні заявили, що взяли до уваги заяву російського лідера Владіміра Путіна про його готовність поговорити з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус на брифінгу в п’ятницю, його цитує "Укрінформ".

Речник зазначив, що в німецькому уряді "взяли до уваги" заяву російського керівника про те, що він готовий до переговорів з главою уряду Німеччини, Водночас він додав, що "прямого контакту немає".

До того ж, за словами речника, у Берліні переконані, що сам Путін не прагне переговорів по суті.

"Уряд Німеччини постійно заявляє про своє нагальне бажання довести цю війну до завершення політичним шляхом. Я не бачу, щоб російський президент відреагував на ці часто висловлювані побажання щодо політичного вирішення", – зазначив Корнеліус.

Путін напередодні вперше заявив про готовність до переговорів з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, якщо той сам захоче зателефонувати та поговорити. Водночас Путін заявив, що Росія не розглядає Німеччину як нейтральну країну, та пригрозив наслідками, якщо німецький уряд передасть Україні ракети Taurus.

Нагадаємо, після пропозиції про переговори, зробленої Путіним, політики з Лівої партії та "Альтернативи для Німеччини" закликають канцлера Фрідріха Мерца встановити контакт з главою РФ.

Сам Мерц не відкидає можливості зустрітися з Путіним, але в тому разі, якщо зустріч допоможе покласти край війні в Україні.