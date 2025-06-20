Берлин прокомментировал заявление Путина о переговорах с Мерцем

В Берлине заявили, что приняли к сведению заявление российского лидера Владимира Путина о его готовности поговорить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус на брифинге в пятницу, его цитирует "Укринформ".

Спикер отметил, что в немецком правительстве "приняли во внимание" заявление российского лидера о том, что он готов к переговорам с главой правительства Германии. В то же время он добавил, что "прямого контакта нет".

Кроме того, по словам спикера, в Берлине убеждены, что сам Путин не стремится к переговорам по существу.

"Правительство Германии постоянно заявляет о своем настойчивом желании довести эту войну до завершения политическим путем. Я не вижу, чтобы российский президент отреагировал на эти часто высказываемые пожелания относительно политического решения", – отметил Корнелиус.

Путин накануне впервые заявил о готовности к переговорам с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, если тот сам захочет позвонить и поговорить. В то же время Путин заявил, что Россия не рассматривает Германию как нейтральную страну, и пригрозил последствиями, если немецкое правительство передаст Украине ракеты Taurus.

Напомним, после предложения о переговорах, сделанного Путиным, политики из Левой партии и "Альтернативы для Германии" призывают канцлера Фридриха Мерца установить контакт с главой РФ.

Сам Мерц не исключает возможности встретиться с Путиным, но в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.