Туск здивувався "істеричній" реакції Дуди на оскарження результатів виборів

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск висловив здивування реакції президента Анджея Дуди на численні оскарження результатів другого туру президентських виборів.

Його слова на пресконференції у пʼятницю цитує RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Туск у розмові з журналістами повернувся до питання останнього засідання Ради національної безпеки Польщі, на якому він зустрівся з Дудою.

"Я досить обережно звернув увагу на незрозумілу і неприйнятну реакцію пана президента, коли сказав, що в інтересах Польщі, президента Польщі і майбутнього президента розвіяти всі сумніви, бо так передбачає конституція", – сказав глава польського уряду.

"Реакція пана президента – вибачте за це слово – істерична, а також реакція політиків "ПіС" (колишньої партії влади "Право і справедливість", – Ред.) – це вражає", – додав він.

Туск наголосив, що в разі сумнівів щодо справедливості підрахунку голосів на виборах влада повинна зробити все можливе, аби їх розвіяти, і про "скасування виборів" не йдеться.

Раніше польський президент Дуда в різкій формі відреагував на подані до Верховного суду Польщі скарги на підрахунок голосів у другому турі президентських виборів.

Як написав Дуда, "складається враження, що посткомуністи разом з ліберальними лівими хочуть перекрутити результат останніх президентських виборів у Польщі, який вже визначений, і забрати нашу свободу вибору".

До Верховного суду Польщі вже надійшли близько 30 тисяч скарг, і він ухвалив рішення додатково перевірити результати 13 окружних виборчих комісій. У деяких випадках уже знайшли порушення.

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