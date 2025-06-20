Туск удивился "истеричной" реакции Дуды на обжалование результатов выборов

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил удивление реакцией президента Анджея Дуды на многочисленные обжалования результатов второго тура президентских выборов.

Его слова на пресс-конференции в пятницу цитирует RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Туск в разговоре с журналистами вернулся к вопросу последнего заседания Совета национальной безопасности Польши, на котором он встретился с Дудой.

"Я достаточно осторожно обратил внимание на непонятную и неприемлемую реакцию господина президента, когда сказал, что в интересах Польши, президента Польши и будущего президента развеять все сомнения, потому что так предусматривает конституция", – сказал глава польского правительства.

"Реакция господина президента – извините за это слово – истерическая, а также реакция политиков "ПиС" (бывшей партии власти "Право и справедливость". – Ред.) – это поражает", – добавил он.

Туск подчеркнул, что в случае сомнений относительно справедливости подсчета голосов на выборах власть должна сделать все возможное, чтобы их развеять, и об "отмене выборов" речь не идет.

Ранее польский президент Дуда в резкой форме отреагировал на поданные в Верховный суд Польши жалобы на подсчет голосов во втором туре президентских выборов.

Как написал Дуда, "создается впечатление, что посткоммунисты вместе с либеральными левыми хотят исказить результат последних президентских выборов в Польше, который уже определен, и забрать нашу свободу выбора".

В Верховный суд Польши уже поступили около 30 тысяч жалоб, и он принял решение дополнительно проверить результаты 13 окружных избирательных комиссий. В некоторых случаях уже нашли нарушения.

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