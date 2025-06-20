Сербська компанія, повʼязана з РФ, знову просить відстрочки від санкцій США

Сербська нафтова компанія NIS (Naftna Industrija Srbije) звернулася до Міністерства фінансів США з новим запитом на отримання спеціальної ліцензії, яка дозволила б продовжити її операційну діяльність після 27 червня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії, пише "Європейська правда".

Після 27 червня спливає термін дії попередньої ліцензії, виданої 25 квітня поточного року.

Мета звернення – уникнути повної дії санкцій, які США запровадили через зв’язки NIS з російською компанією "Газпром нефть", що володіє контрольним пакетом акцій сербської нафтокомпанії.

Наразі компанія вже тричі отримувала тимчасові ліцензії від Офісу з контролю за іноземними активами (OFAC) при Мінфіні США, що дозволяло відтерміновувати повне набрання чинності санкціями.

Попри складну ситуацію, NIS заявляє, що продовжує стабільно забезпечувати сербський ринок паливом та залишається відданою збереженню соціальної стабільності для своїх працівників.

У компанії також пообіцяли своєчасно інформувати громадськість про будь-які зміни, які можуть вплинути на її діяльність.

Російська державна компанія "Газпром нефть" та її материнська компанія "Газпром" володіли 56,15% акцій NIS з 2008 року. В лютому "Газпром нефть" зменшила свою частку в NIS до 44,85%.

Сербія ще на початку року попросила Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США відкласти застосування санкцій проти NIS щонайменше на 90 днів. Перша така відстрочка була надана в лютому.



