Сербская компания, связанная с РФ, снова просит отсрочки от санкций США

Сербская нефтяная компания NIS (Naftna Industrija Srbije) обратилась в Министерство финансов США с новым запросом на получение специальной лицензии, которая позволила бы продолжить ее операционную деятельность после 27 июня 2025 года.

Об этом говорится в сообщении компании, пишет "Европейская правда".

После 27 июня истекает срок действия предыдущей лицензии, выданной 25 апреля текущего года.

Цель обращения – избежать полного действия санкций, которые США ввели из-за связей NIS с российской компанией "Газпром нефть", владеющей контрольным пакетом акций сербской нефтяной компании.

На данный момент компания уже трижды получала временные лицензии от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США, что позволяло отсрочить полное вступление санкций в силу.

Несмотря на сложную ситуацию, NIS заявляет, что продолжает стабильно обеспечивать сербский рынок топливом и остается приверженной сохранению социальной стабильности для своих работников.

В компании также пообещали своевременно информировать общественность о любых изменениях, которые могут повлиять на ее деятельность.

Российская государственная компания "Газпром нефть" и ее материнская компания "Газпром" владели 56,15% акций NIS с 2008 года. В феврале "Газпром нефть" уменьшила свою долю в NIS до 44,85%.

Сербия еще в начале года попросила Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США отложить применение санкций против NIS минимум на 90 дней. Первая такая отсрочка была предоставлена в феврале.