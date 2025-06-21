Трамп вважає, що Україна та РФ "досягли незначного прогресу" у переговорах

Американський президент Дональд Трамп вважає, що Україні та Росії вдалося досягти незначного прогресу у мирних перемовинах.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, пише "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами Трамп розповідав про свої "досягнення", зокрема він згадував нещодавню ситуацію в Індії та Пакистані. У цьому контексті він згадав про "кілька більших" справ.

"Росія та Україна досягли незначного прогресу", – сказав він.

Окрім цього, він згадав також і ситуацію на Близькому Сході. Трамп нагадав, що визначив Ірану двотижневий дедлайн, аби зрозуміти, "чи прийдуть люди до тями".

Нагадаємо, 2 червня у Туреччині відбулася друга зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години.

У підсумку сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.

А в російській делегації заявили, що пропонують Києву тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту.