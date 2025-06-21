Трамп считает, что Украина и РФ "достигли незначительного прогресса" в переговорах

Американский президент Дональд Трамп считает, что Украине и России удалось достичь незначительного прогресса в мирных переговорах.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, пишет "Европейская правда".

Во время общения с журналистами Трамп рассказывал о своих „достижениях", в частности он упомянул недавнюю ситуацию в Индии и Пакистане. В этом контексте он упомянул о "нескольких более крупных" делах.

"Россия и Украина достигли незначительного прогресса", – сказал он.

Кроме этого, он упомянул также и ситуацию на Ближнем Востоке. Трамп напомнил, что установил Ирану двухнедельный дедлайн, чтобы понять, "придут ли люди в себя".

Напомним, 2 июня в Турции состоялась вторая встреча между делегациями Украины и РФ, которая продлилась чуть более часа.

В итоге стороны смогли достичь договоренности о очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.

А в российской делегации заявили, что предлагают Киеву временное прекращение огня на отдельных участках фронта.