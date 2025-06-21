Ірландія евакуює співробітників посольства в Тегерані у зв’язку із "погіршенням ситуації"

Заступник прем'єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс заявив, що його країна ухвалила рішення про тимчасове виведення співробітників посольства з Тегерана.

Його слова цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Така заява з Ірландії прозвучала після того, як Велика Британія оголосила про тимчасове відкликання співробітників із посольства в Ірані.

"З огляду на погіршення ситуації, після консультацій із моїми співробітниками, а також у тісній координації з партнерами в ЄС, я ухвалив рішення про тимчасове переведення нашого персоналу з Тегерана", – заявив Гарріс.

Він додав, що вжито заходів для забезпечення подальшої роботи посольства з Дубліна.

Раніше стало відомо, що уряд Британії планує організувати чартерні рейси для вивезення своїх громадян з Ізраїлю на тлі поглиблення кризи в регіоні.

Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у п’ятницю, 20 червня, перебував у Женеві для переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.