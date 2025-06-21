Ирландия эвакуирует сотрудников посольства в Тегеране в связи с "ухудшением ситуации"

Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна приняла решение о временном выводе сотрудников посольства из Тегерана.

Его слова цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Такое заявление из Ирландии прозвучало после того, как Великобритания объявила о временном отзыве сотрудников из посольства в Иране.

"Учитывая ухудшение ситуации, после консультаций с моими сотрудниками, а также в тесной координации с партнерами в ЕС, я принял решение о временном переводе нашего персонала из Тегерана", – заявил Харрис.

Он добавил, что приняты меры для обеспечения дальнейшей работы посольства из Дублина.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании планирует организовать чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Израиля на фоне углубления кризиса в регионе.

Между тем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в пятницу, 20 июня, находился в Женеве для переговоров с Ираном по его ядерной программе.