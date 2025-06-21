В ЄС попередили Грузію: історичний шанс на членство може бути втрачений надовго

Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що процес євроінтеграції країни фактично призупинено, і Тбілісі ризикує надовго втратити історичну можливість стати членом ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", дипломат сказав під час виступу в Батумі з нагоди Дня Європи, його цитує портал SOVA.

Герчинський наголосив, що Грузія та Європейський Союз мають довгу історію успішного партнерства, і ці відносини принесли багато користі грузинському народові.

"Огляньтеся навколо, подивіться, що зробив для вас ЄС у ваших селах і містах", – зазначив посол.

Він нагадав, що у 2023 році ЄС відкрив двері для Грузії, надавши їй статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Сьогодні європейська інтеграція Грузії призупинена. Прикро, що Грузія може надовго втратити свій історичний шанс на членство в ЄС. Більше того, демократія Грузії все ще перебуває в небезпеці", – наголосив посол.

За словами Герчинського, членство в ЄС – це не обов’язок, а можливість, яка базується на суверенному виборі народу та держави.

Наприкінці виступу дипломат підкреслив: якщо Грузія повернеться на шлях демократичного розвитку, Європейський Союз готовий знову працювати разом над її вступом. "Ми пишаємося тим, що є друзями Грузії", – підсумував Герчинський.

Днями в Єврокомісії жорстко розкритикували ухвалений у Грузії проєкт про реєстрацію "іноагентів" і наголосили, що це несумісно з євроінтеграцією країни, яка де-факто вже зупинилася.

Тим часом у "Грузинській мрії" досі вважають, що до 2030 року країна буде готовою до вступу в Європейський Союз.