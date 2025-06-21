В ЕС предупредили Грузию: исторический шанс на членство может быть утрачен надолго

Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс евроинтеграции страны фактически приостановлен, и Тбилиси рискует надолго утратить историческую возможность стать членом ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", дипломат сказал во время выступления в Батуми по случаю Дня Европы, его цитирует портал SOVA.

Герчинский подчеркнул, что Грузия и Европейский Союз имеют долгую историю успешного партнерства, и эти отношения принесли много пользы грузинскому народу.

"Оглянитесь вокруг, посмотрите, что сделал для вас ЕС в ваших селах и городах", – отметил посол.

Он напомнил, что в 2023 году ЕС открыл двери для Грузии, предоставив ей статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

"Сегодня европейская интеграция Грузии приостановлена. Обидно, что Грузия может надолго упустить свой исторический шанс на членство в ЕС. Более того, демократия Грузии все еще находится в опасности", – подчеркнул посол.

По словам Герчинского, членство в ЕС – это не обязанность, а возможность, основанная на суверенном выборе народа и государства.

В конце выступления дипломат подчеркнул: если Грузия вернется на путь демократического развития, Европейский Союз готов снова работать вместе над ее вступлением. "Мы гордимся тем, что являемся друзьями Грузии", – подытожил Герчинский.

На днях в Еврокомиссии жестко раскритиковали принятый в Грузии проект о регистрации "иноагентов" и подчеркнули, что это несовместимо с евроинтеграцией страны, которая де-факто уже остановилась.

Между тем в "Грузинской мечте" до сих пор считают, что к 2030 году страна будет готова к вступлению в Европейский Союз.