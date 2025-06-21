Серед звільнених у Білорусі в’язнів – громадяни Польщі, Естоні та Латвії

Серед 14 в’язнів, звільнених у Білорусі за сприяння США, – троє громадян Польщі, один громадянин Естонії та двоє громадян Латвії.

Про це повідомили МЗС Польщі, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна та президент Латвії Едгарс Рінкевичс, інформує "Європейська правда".

За повідомленням польського МЗС, троє у групі з 14 ув'язнених є громадянами Польщі, звільнення яких домагалася польська влада.

У їх передачі в посольстві США у Вільнюсі взяв участь представник МЗС Польщі.

"Дякуємо за зусилля адміністрації президента Дональда Трампа та за підтримку з боку президента Польщі Анджея Дуди. Сподіваємося, що поїздка до Мінська посланців президента США генерала Кіта Келлога, Джона Коула та Кріса Сміта є першим кроком до звільнення інших польських в'язнів, зокрема Анджея Почобута", – заявили у МЗС Польщі.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна повідомив у соцмережі Х, що завдяки президенту США Дональду Трампу і його спеціальному посланнику Кіту Келлогу з командою естонський громадянин був звільнений з білоруської в'язниці і повертається додому.

"Ми вдячні нашим партнерам у Державному департаменті та всім дипломатам і партнерам, які зробили це можливим", – зазначив Тсахкна.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив "глибоку вдячність" Дональду Трампу за допомогу у звільненні двох латвійських громадян.

У суботу, 21 червня, посланець Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська та зустрівся з Лукашенком.

Також у суботу стало відомо про звільнення з ув’язнення Сергія Тихановського та загалом 14 політв’язнів режиму Лукашенка.